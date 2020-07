Coronavirus : Déjà un report de match au Japon

Un match de J-League a été reporté dimanche à la suite de la découverte de cas de coronavirus dans l'effectif de Nagoya.

Le Championnat japonais (J-League) vient de connaître son premier report depuis la reprise. La rencontre entre Nagoya Grampus et Sanfrecce Hiroshima a été reportée à la suite de la découverte de cas de coronavirus dans l'effectif d'une des deux équipes.

Ce report survient en pleine recrudescence du nombre de cas de coronavirus, en particulier dans des métropoles comme Tokyo ou Osaka. Le défenseur de Nagoya Kazuya Miyahara a été testé positif au Covid-19. Son club a alors testé ses 60 joueurs, ses entraîneurs et dirigeants et deux autres cas positifs ont été détectés, un joueur et un entraîneur, qui sont toutefois asymptomatiques.

La J-League doit fixer une nouvelle date pour la rencontre et a maintenu les huit autres matches prévus dimanche