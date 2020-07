Faux départ pour Mousa Dembélé en Chine

Si Marouane Fellaini est déjà l'homme de la première journée, Mousa Dembélé a connu une entrée en matière beaucoup plus compliquée en Chinese Super League.

Quelques heures après Marouane Fellaini, auteur d'un triplé en huit minutes avec le Shandong Luneng en ouverture du championnat chinois, Mousa Dembélé a lui aussi repris la compétition ce dimanche, avec le Guangzhou R&F.

Mais l'ancien Diable Rouge, qui était titulaire et a quitté la pelouse à 12 minutes du terme, n'a pu que constater les dégâts contre le Shenzhen Football Club de Roberto Donadoni (3-0).

Dembélé et ses partenaires occupent donc la dernière place du groupe A de ce championnat remanié en raison du Covid-19. Marouane Fellaini et le Shandong Luneng partagent la tête de ce même groupe en compagne de Shenzhen, mais aussi du Guangzhou Evergrande et de Jiangsu, qui ont également remporté leur premier match de la saison.