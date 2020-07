Eupen change d'équipementier et présente son nouveau maillot pour la saison 2020-2021

Le club germanophone a annoncé la nouvelle ce lundi matin.

"Eupen va entamer la saison 2020-2021 avec Adidas comme nouvel équipementier. Eupen se réjouit de la coopération avec Adidas, l'un des principaux fabricants internationaux de vêtements de sport. En raison de problèmes d'approvisionnement liés au Covid-19, les nouveaux maillots d'Eupen ne seront probablement pas disponibles au Fanshop avant le mois de septembre. Le sponsor principal du maillot reste la compagnie aérienne Qatar Airways.

Cette saison, Eupen jouera ses matchs à domicile en blanc, les matchs à l'extérieur se disputeront en noir/anthracite et comme troisième option une combinaison rouge/noir sera disponible. Un logo sur le col du maillot attire l'attention en cette saison de jubilé concernant le 75ème anniversaire d'Eupen.

En tant que sponsor principal du maillot, Qatar Airways reste un partenaire de premier plan d'Eupen. La compagnie aérienne du Qatar est partenaire d'Eupen depuis l'automne 2019 et va donc débuter la nouvelle saison pour la première fois en compagnie du club. Qatar Airways garantit de nombreuses liaisons aériennes vers la Belgique via l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Liège Cargo.

Les autres partenaires du maillot d'Eupen sont aussi pour la nouvelle saison Aspire et Generation Amazing ainsi que les partenaires locaux Autohaus Johnen et le label de la région Ostbelgien", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.