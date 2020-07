D'Anderlecht à Heerenveen, il justifie son choix

Officiellement prêté à Heerenveen depuis ce lundi, le jeune joueur belge espère s'offrir de nombreuses minutes de jeux aux Pays-Bas.

16 rencontres et un assist avec le noyau A cette saison, Sieben Dewaele a découvrt les joies du football professionnel. Mais il en veut désormais un peu plus et c'est pour ça qu'il a accepté le défi proposé par le SC Heerneveen.

"Pour moi, le plus important est de jouer le plus de rencontres possibles et d'engranger de l'expérience pour pouvoir progresser", explique le médian de 21 ans sur le site de son nouveau club. Et pour Sieben Dewaele, Heerenveen était "l'étape idéale"' à ce moment-ci de sa carrière. "C'est un club dans lequel on fait tourner le ballon et c'est aussi un jeu qui peut me convenir."