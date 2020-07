🎥 La Gantoise dispose facilement de Metz

Les Buffalos continuent leur belle préparation. Ce mardi, les hommes de Thorup se sont imposés contre de faibles Messins.

Après la défaite contre Lyon, les Gantois avaient à coeur de faire mieux contre le FC Metz, ce mardi, sur la pelouse de Seraing. En première période, il n'y en a eu que pour les Belges. Laurent Depoitre est le premier à tenter sa chance, mais Oukidja le prive d'un but.

Celui qui va faire la différence, c'est Roman Yaremchuk. L'Ukrainien signe un doublé (12' et 21') et permet à son équipe de mener méritoirement au score. Globalement, il n'y en a que pour les Gantois qui dominent la rencontre de la tête et des épaules.

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



1-0 (13’) | In een rommelige fase na de corner, duwt Yaremchuk het openingsdoelpunt binnen. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/zUe0f903Pf — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



2-0 (21’) | Yaremchuk direct met zijn tweede! @VadisOfficial met een aflegger met de hak die Roman knap afwerkt. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/11wcJOfmP3 — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

La pause et les changements ne modifient pas la physionomie de la rencontre. Il y a une grosse différence de niveau et de maturité entre les deux équipes. Le troisième but ne tarde d'ailleurs pas et il vient de la tête de Plastun (64', 3-0).

Les Buffalos s'imposent donc sans trop forcer contre une équipe de Metz bien faible. Ce samedi, c'est Zulte-Waregem qui sera sur la route des Gantois.