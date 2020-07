OFFICIEL: le début de la saison de Pro League à huis clos

Le Conseil d'Administration de la Pro League a décidé à l'unanimité aujourd'hui que le début de la saison 2020-2021 aura lieu à huis clos.

Après une concertation avec le monde politique et compte tenu des décisions du Conseil national de sécurité d’hier, les administrateurs de la Pro League ont pris de manière commune cette décision afin d'assurer l'uniformité dans l'organisation des matchs, de donner de la clarté au public et à la société et, surtout, de garantir la santé de tous au sein et autour du monde du football.

En compagnie de tous les clubs, la Pro League veut également appeler tous les supporters à suivre, en raison des circonstances actuelles, les matchs depuis la sécurité de leur salon ou avec leur bulle et surtout à ne pas se rassembler. Ce n'est qu'en suivant les mesures de la manière la plus stricte possible que nous pourrons assurer le début de la saison de football, à commencer par la finale de ce week-end, que tout le monde attend avec impatience.

Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, la Pro League travaille en étroite concertation avec les autorités et toutes les parties concernées afin de faire face à cette situation de manière sûre et responsable. Cet engagement s'accompagne de préoccupations quant aux conséquences financières et économiques pour les clubs professionnels, qui sont fortement touchés par les effets de la pandémie de Covid-19.

La Pro League répète qu'elle est prête à débuter la saison en toute sécurité et espère y parvenir en collaboration et en concertation avec les autorités, les clubs, les supporters et tous les stakeholders.