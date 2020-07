Albert Cartier livre une anecdote sur Philippe Montanier : "Il a cru que je voulais le chambrer"

L'ancien coach de Mons et du Brussels suit toujours aussi attentivement le championnat belge. Il connait bien le nouveau coach du Standard de Liège.

Albert Cartier connait bien Philippe Montanier. "Un homme très bien et qui fait du bon boulot. Ce qu'il a fait en France du côté de Rennes, Valenciennes et Lens parle pour lui. Sans parler aussi de ce qu'il a effectué à la Real Sociedad. Le Standard a effectué un très bon choix", explique le technicien français.

D'ailleurs, Albert Cartier a tenu à nous livrer une anecdote concernant Philippe Montanier. "Nous avions joué l'un contre l'autre à l'époque. Sur un corner, j'ai mis tout mon poids en sautant et je l'ai percuté. Il est retombé direct au sol. Mon geste était un peu inapproprié car je ne devais pas le bousculer ainsi, mais j'étais trop engagé. Je lui demande alors : "Ça va Gilbert ?" Et là, il me regarde et il commence à rigoler. Je me suis excusé directement. Il avait cru que je voulais le chambrer mais c'était un mauvais réflexe. Ce n'était pas méchant. On a bien ri", a conclu Albert Cartier.