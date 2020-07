La Royal Belgian FA pourrait obtenir près d'un million d'euros de la FIFA !

Ce mercredi, la FIFA a approuvé la création d'un fond économique destiné à aider les fédérations membres à relancer l'économie du football dans leur pays.

Comme la grande majorité des secteurs économiques du monde entier, la sphère footballistique a été lourdement impacté par la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. L'interdiction de supporters dans les stades, le non-paiement des droits TV, la suspension définitive de la saison... sont autant de mesures qui ont pu pénaliser l'économie des clubs.

Par conséquent, ce mercredi, le bureau du conseil de la FIFA a approuvé un réglement mettant en place un fond économique, d'une valeur de 1,5 milliards de dollars américains, "mis à la disposition de la communauté du football". Ainsi, chaque fédération membre de la FIFA "bénéficiera d'une subvention d'un million de dollars pour protéger et relancer le football". Qui plus est, "des prêts sans intérêt pouvant atteindre 5 millions de dollars US seront disponibles pour les fédérations membres".

Bureau of the FIFA Council approves FIFA COVID-19 Relief Plan regulations - https://t.co/WhpV74dZat — FIFA Media (@fifamedia) July 29, 2020

De cette manière, la Royal Belgian FA pourrait donc profiter d'une aide financière légèrement inférieure à un million d'euros pour relancer et protéger l'économie du football en Belgique. Une subvention que l'URBSFA devra utiliser à bon escient...