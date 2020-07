Vadis Odjidja et La Gantoise semblent prêts pour la reprise : "Tout donner et faire mieux l'année prochaine"

Ce mardi à 17h, La Gantoise affrontait le FC Metz sur la pelouse du FC Seraing. Les Buffalos ont disposé facilement du club messin (3-0).

La Gantoise poursuit calmement sa préparation estivale avec cette victoire contre le FC Metz (3-0). "Je suis content de ce résultat, c'était un bon match. Les deux équipes voulaient l'emporter et dès le début, nous sommes pervenus à mettre rapidement la pression sur Metz", nous confie Vadis Odjidja. "Un bon match de préparation et nous devons continuer sur cette voie-là. Nous sommes bien organisés défensivement car nous avons bien travaillé là-dessus à l'entraînement. Et en attaque, cela se déroule très bien comme nous avons pu le voir ce mardi", souligne le capitaine des Buffalos.

La Gantoise reprendra contre l'Antwerp lors de la première journée de championnat le 9 août prochain. "Nous avons encore un match amical avant de jouer l'Antwerp. Nous allons essayer de mettre les choses au point avant. Si nous continuons de la sorte, nous serons prêts", a précisé le médian avant d'évoquer les ambitions des Buffalos cette saison. "Nous voulons tout donner et faire mieux l'année prochaine, donc il faudra bien débuter le championnat et bien tourner, après nous verrons", ajoute l'ancien joueur du Club de Bruges.

Deuxième lors de la défunte saison, Gand jouera prochainement les barrages de la Ligue des champions. "Nous attendons ce moment avec impatience mais le championnat d'abord. Bien débuter et après nous verrons comment cela suit", a conclu Vadis Odjidja.