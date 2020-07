Fulham, à 180 minutes du bonheur

Sur la pelouse de Cardiff, Fulham a fait un grand pas vers la finale pour la montée en Premier League. L'heure est à la confirmation pour les coéquipiers de Kebano.

Après une victoire 0-2 en déplacement lors d'une confrontation type "aller-retour", la Messe est normalement dite. Fulham, avec un Neeskens Kebano en feu, s'est imposé à Cardiff il y a quelques jours et ce jeudi soir le match retour devrait être une formalité pour les Cottagers.

Lors du match aller, l'ancien Carolo avait porté son équipe. Une très bonne prestation globale ponctuée par un but qui a tout simplement coupé les jambes des locaux. Le Congolais rêve de retrouver la Premier League, ce n'est un secret pour personne, et en l'absence de Mitrovic pour blessure le milieu de terrain se sent prêt à envoyer son équipe en finale.

Du coup, Fulham fonce vers Wembley, où se disputera la finale pour la montée en Premier League. Brentford attend son adversaire près être totalement passé à côté de sa fin de championnat.

