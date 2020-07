"Waasland-Beveren n'a pas encore gagné la bataille"

Désormais observateur extérieur, Joseph Allijns estime quela Pro League pourrait très bien se passer de Waasland-Beveren et maintenir une compétition à 16 équipes.

Joseph Allijns était encore impliqué lors de la dernière Assemblée Générale de la Pro League, mais il a depuis quitté son poste de président de Courtrai. C’est donc un regard extérieur qu’il porte sur l’AG décisive qui attend la Pro League ce vendredi.

Et rien n’est fait pour Waasland-Beveren. "Ils n’ont pas encore gagné la bataille, parce qu’ils sont très inventifs à la Pro League. Le championnat pourrait très bien être maintenu à 16 équipes", estime-t-il pour Sporza.

Ce n’est pourtant pas la solution que préférerait l’ancien président de Courtrai. "Pour le football belge, j’espère une compétition à 18", insiste-t-il. Et Joseph Allijns pense qu’il aurait été plus judicieux de s’arrêter à cette proposition dès le début. "On aurait pu éviter tout ça, si on s’en était tenu à la proposition du groupe de travail. Un championnat à 18. C’est un cadeau pour certaines équipes, mais on est dans une situation de crise sur laquelle on n’a pas vraiment le contrôle..."