Mauvaise nouvelle au Beerschot : un test positif au coronavirus !

Le Beerschot, qui joue ce dimanche "pour du beurre" face à OHL, a annoncé qu'un test Covid-19 était revenu positif.

Le Beerschot a annoncé qu'une personne avait été testée positive lors de la dernière batterie de tests réalisée au sein du staff, des joueurs et employés du club. L'identité et le rôle de l'individu n'ont pas été révélés, mais le club anversois affirme qu'il s'agit d'un cas asymptomatique et que la personne touchée a été placée en quarantaine.

La rencontre de ce dimanche à Den Dreef face à OHL se disputera normalement. Ce match n'a plus d'autre enjeu que de déterminer le champion officiel de D1B, les deux clubs étant assurés de monter en D1A suite à la décision de la Pro League de passer à 18 clubs pour la saison 2020-2021.