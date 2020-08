Ostende dispose du Cercle de Bruges

A une semaine du retour de notre Pro League, le KV Ostende et le Cercle de Bruges se sont affrontés à quelques mètres de la Mer du Nord.

Ostende a eu un été compliqué mais le noyau commence à prendre forme, et surtout les résultats commencent à venir, même si nous sommes toujours dans la préparation de l'équipe.

Ce samedi, les Côtiers recevaient les presques voisins du Cercle et les locaux ne se sont pas fait prier pour l'emporter. Kevin Vandendriessche a marqué le premier but du match (43', 1-0). Juste après la pause, François Marquet a doublé la marque (49', 2-0). Le troisième but des locaux est venu des pieds de Makhtar Gueye (58', 3-0).

Le Cercle a sauvé l'honneur grâce à une réalisation de Guy Mbenza (63', 3-1). Il reste encore une petite semaine aux deux équipes pour gommer les dernières imperfections avant le début de la nouvelle compétition.