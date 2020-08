Le Beerschot a fini le travail : "Personne ne le mérite plus que nous !"

Après deux finales pour la promotion perdues, le Beerschot tenait à finir en beauté, même si les Anversois étaient assurés de monter.

Hernan Losada a déjà perdu une finale en tant que joueur, mais a pu effacer cette déception pour ses débuts en tant que T1. "Ca a toujours été mon rêve : revenir en D1A avec le Beerschot", se réjouissait l'Argentin de 38 ans après avoir pu lever le trophée.

"Malheureusement, ça n'a pas pu se faire quand j'étais joueur. Mais je savais que la chance se représenterait. J'ai travaillé dur pour ça et mon rêve se réalise". La victoire de ce dimanche n'est que la cerise sur le gâteau. "Mais nous ne voulions pas monter grâce au coronavirus ou une décision de la Pro League. Nous voulions monter en tant que champions, parce que le Beerschot le mérite. Sur les 7 dernières années, nous avons été cinq fois champions et avons joué trois finales consécutives. Personne ne le mérite plus que nous", conclut Losada.