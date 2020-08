Nicolas Gavory prêt pour la saison à venir : "Apporter cette folie"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège a terminé sa préparation estivale par une double victoire contre le Stade de Reims (1-0/3-0).

Le Standard de Liège semble prêt pour la saison à venir après sa victoire samedi à Sclessin contre le Stade de Reims (1-0). "La préparation a été plus longue mais cela nous a permis de travailler beaucoup de choses avec notre nouveau coach. Cela permet de remettre les compteurs à zéro mais de bonnes choses ont été faites dans le passé et Philippe Montanier ajoute sa griffe", confie le back gauche du matricule 16.

Vendredi dernier, enième rebondissement concernant la saison à venir et le calendrier à venir avec la présence de 18 équipes en D1A. "Moi de mon côté, je suis prêt à débuter la nouvelle saison et je ne me pose pas trop de questions. Focus sur le premier match et l'envie de gagner cette première rencontre. Seize ou dix-huit équipes, c'est pareil", souligne le Français qui veut confirmer après une bonne première saison en bord de Meuse. "Continuer dans le même sens et améliorer mes faiblesses. C'est-à-dire apporter plus offensivement et mettre cette folie qu'il me manque peut-être parfois", a ajouté Nicolas Gavory avant de comparer Philippe Montanier et Michel Preud'Homme.

"Peu de choses ont changé, mais après ce sont de petits détails comme les coups de pied arrêtés et les placements qui diffèrent. Le fond de jeu est le même et les deux coachs sont humains", a conclu Nicolas Gavory.