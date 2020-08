Nouveau rebondissement : Westerlo attaque la Pro League et l'Union Belge !

Vendredi dernier, Westerlo a été le seul club à voter contre le nouveau format ! Le club campinois a pris une nouvelle décision, celle d'aller au tribunal.

Alors qu'il avait terminé la saison régulière en tête, Westerlo n'a pas été promu en D1A comme OHL et le Beerschot, vainqueurs des tranches en D1B. Le club campinois veut évoluer aussi au sein de l'élite et demande de suspendre la compétition.

"Westerlo n'a pas d'autre choix que de poursuivre l'Union Belge et la Pro League en référé. Westerlo demandera au juge d'intégrer le club en D1A, de suspendre la compétition et de ne pas mettre en oeuvre le nouveau calendrier dans l'attente d'une nouvelle décision légale ou du résultat de la procédure qui sera engagée par le KVC Westerlo", est-il écrit sur le site officiel du club.

Westerlo dénonce la décision de vendredi dernier et donne également une chance aux clubs qui ont voté pour ce format. Lorsque le format a été approuvé à une majorité des deux tiers, Westerlo a été le seul club à voter contre.

"Comme c'est malheureusement souvent le cas, les activités de lobbying menées le jour du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont fait en sorte qu'une fois de plus, une décision ad hoc irréfléchie a été prise, qui non seulement allait à l'encontre de la recommandation de la direction de la Pro League et des (nombreux) conseillers juridiques de la Pro League et de l'Union Belge, mais qui, selon Westerlo, est aussi manifestement illégale".