Daniel Munoz présenté à Genk : "Un joueur très fort physiquement"

Le nouveau défenseur colombien du Racing a été présenté à la presse ce mardi.

L'officialisation du transfert de Daniel Muñoz à Genk avait été faite depuis le 28 mai mais le joueur a été présenté à la presse ce mardi. Munoz a pu rejoindre la Belgique le 19 juillet seulement et cela suite aux mesures covid.

Malgré l'intérêt de la part de plusieurs grands clubs européens, le défenseur colombien de 24 ans a décidé de rejoindre la Belgique : "Il a fallu négocier vite. C’est défenseur très fort physiquement qui n’a pas peur de l’intensité dans les grandes oppositions. Il n’est pas arrogant et c’est un leader par l’énergie qu’il transmet à l’équipe", a expliqué Dimitri de Condé, le directeur sportif des Genkois.

Après une année du côté de l'Atletico Nacional (un des plus grands clubs colombiens), Muñoz a réalisé son rêve de rejoindre l'Europe. "Même si l'Atletico Nacional est mon club d'enfance et que j'espère pouvoir y retourner un jour, c'était le moment de réaliser mon rêve de jouer en Europe. Je veux continuer à évoluer dans mon jeu et je transmettrai mon envie de gagner à chaque match".

Enfin, le joueur s'est décrit comme "polyvalent, rapide, puissant et bon dans les airs". Voilà de quoi renforcer une la ligne défensive limbourgeoise qui compte déjà deux Colombiens : Cuesta et Lucumi.