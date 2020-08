Il y aura du football tous les lundis soir : le 9e match de D1A aura lieu le lundi à 20h45

Le passage de la D1A à 18 implique un neuvième match, qui ne sera pas disputé le weekend mais bien le lundi.

Le calendrier définitif de la Pro League est tombé et il y aura cette saison une nouveauté qui risque de ne pas plaire aux supporters : le 9e match du calendrier aura lieu, chaque semaine, le lundi soir à 20h45. Pour la première fois, chaque match aura lieu à un créneau horaire différent : un premier match le vendredi 20h45, trois matchs le samedi (16h15, 18h30 et 20h45) et quatre le dimanche (13h30, 16h, 18h45, 20h45).

Tant que les rencontres se disputent à huis-clos, cette mesure ne devrait pas soulever trop de protestations. Mais les supporters devant se rendre au stade un lundi soir ne seront certainement pas ravis ...