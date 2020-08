L'incroyable statistique de Leander Dendoncker à Wolverhampton

Leander Dendoncker dispute ce soir son 56e match avec Wolverhampton. Un chiffre qui en fait ... le recordman mondial.

C'est un chiffre qui nous vient de La Dernière Heure : avec la rencontre d'Europa League de Wolverhampton ce soir face à l'Olympiakos, Leander Dendoncker disputera son 56e match de la saison ... et sera donc le joueur ayant disputé le plus de matchs au monde en 2019-2020. Seuls Joao Moutinho et Conor Coady, également à Wolverhampton, égalent ce nombre.

Dendoncker n'a cependant pas disputé le plus de minutes, puisque le Diable Rouge n'a pas disputé l'intégralité des rencontres jouées et compte 4046 minutes, moins que des joueurs ayant tout joué comme Virgil Van Dijk (Liverpool) ou Harry Maguire (Manchester United). Mais Dendoncker réussit indéniablement la meilleure saison de sa carrière, et Wolverhampton compte bien ne pas s'arrêter là !