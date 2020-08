Qui est maintenant l'entraîneur à Anderlecht ? "Vincent et moi n'avons pas parlé de ça une seule seconde... Doit-il se taire ?"

"Qui est le véritable entraîneur à Anderlecht ?" C'est une question que certaines personnes se sont posées après que Vincent Kompany ait pris la barre pendant les matchs d'entraînement suite à sa blessure et que Frank Vercauteren soit resté silencieusement assis sur le banc. "Mais je n'entraîne jamais durant la prépara

La commission des licences a déjà annoncé qu'elle surveillait Anderlecht car Kompany n'a pas encore de licence. Vercauteren ne voit aucun problème dans le fait que Kompany ait encadré la préparation. "Quelle est la différence ?", a-t-il demandé aux journalistes durant la conférence de presse.

"Je n'entraîne jamais en préparation. Je trouve qu'il est plus important d'observer et de voir si mes joueurs peuvent prendre leurs propres décisions. Je les ai déjà vus me demander "Coach, que devrions-nous faire ?" ou "Coach, nous jouons comme vous voulez". C'est un excellent moment d'apprentissage. Et puis d'autres de mes collègues sont autorisés à être présents, y compris Kompany. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Faut-il demander à Kompany de se taire ? Cela serait bizarre !"

Vercauteren travaille de façon plus large qu'un simple entraîneur. "Je veux qu'Anderlecht aille mieux. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Vincent et moi n'en avons pas parlé une seule seconde."