Les membres du G5 ne veulent pas des U23 du Club de Bruges en D1B

La Pro League avait décidé d'inclure les U23 du Club de Bruges en D1B pour avoir une compétition à huit équipes. Mais cela n'est pas du goût des autres clubs membres du G5.

Les membres du G5 (sauf le Club de Bruges), ne veulent pas voir les U23 des Blauw en Zwart en D1B comme l'explique Het Laatste Nieuws. La Pro league avait choisi le champion U23 pour que celui-ci devienne la huitième équipe de D1B.

Le G5 (particulièrement le Standard, Anderlecht et Genk) n'est pas d'accord avec la décision prise par la Pro League. Ils invoquent notamment le fait que cela permettra aux jeunes brugeois d'avoir plus rapidement l'expérience du haut niveau. Mais pas que, le fait d'être en D1B pourrait permettre à Bruges d'attirer plus facilement les jeunes talents.

Les clubs parlent de concurrence déloyale et attendent donc plus de logique.