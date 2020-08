Philippe Montanier se méfie du Cercle : "Venir à Sclessin représente un gros challenge pour ce genre d'équipe"

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end. Le matricule 16 affrontera le Cercle de Bruges lors de cette première journée.

Philippe Montanier a annoncé que Zinho Vanheusen serait le capitaine des Rouches cette saison, mais a aussi dévoilé le nom des 3 vice-capitaines (à lire ICI) avant la rencontre face au Cercle de Bruges samedi soir. "Plus on va avancer, plus on aura de matière pour scouter nos futurs adversaires. Le Cercle est une équipe qui a souffert la saison dernière, mais qui a montré beaucoup de vertu morale et mentale. Il y a de la qualité au sein de leur équipe, donc il faudra être méfiant. Pour ces équipes-là, venir à Sclessin même sans public, ça reste un gros challenge donc ils seront à 100%. Pour les battre, nous devrons être meilleurs", confie le technicien français.

Calendrier

Le calendrier du Standard de Liège a été légèrement modifié. Après le Cercle, les Liégeois affronteront Waasland-Beveren, Genk puis le Beerschot. "Je n'aime pas trop jouer les équipes qui viennent de monter car ces formations se trouvent sur une bonne dynamique, sont très euphoriques et difficiles à prendre en début de saison. Le calendrier n'est pas très facile, mais ce championnat ne sera pas évident. Il y a évidemment une différence entre Genk et un promu, mais sur un match en ce début de saison, il sera ardu de jouer contre chaque adversaire", a ajouté l'ancien coach de Lens.