Philippe Montanier a choisi son capitaine

Ce samedi, le Standard de Liège entamera la nouvelle saison avec la réception du Cercle de Bruges. Le technicien français a déjà choisi celui qui portera la brassard.

Philippe Montanier a fait savoir qu'il avait choisi son capitaine pour la saison à venir. "Le capitaine est choisi, cela a été communiqué aux joueurs et à la direction. J'ai un capitaine et 3 vice-capitaines. C'est important d'en avoir plusieurs", confie le technicien français.

"Le premier est Jean-François Gillet. Une carrière et une expérience. Le patron et les jeunes s'appuient beaucoup sur lui et moi aussi. Arnaud Bodart sera le deuxième vice-capitaine, il est ici depuis qu'il a 8 ans. Il a le Standard dans les veines. Puis le troisième, c'est Samuel Bastien. Il est exemplaire et au coeur du jeu. Il transmet une énorme énergie", souligne le coach des Rouches avant de donner le nom du capitaine.

"Ce sera Zinho Vanheusden. Il a le profil, c'est un joueur de haut niveau et il est exemplaire. Il est un bon relais avec l'arbitre et avec moi. Comme, il manquera les trois premières rencontres, ce sera donc Samuel Bastien qui portera le brassard pour les trois premiers matchs", a conclu Philippe Montanier.