Kevin Muscat débute avec une victoire surprenante contre Gand : "Cela me donne beaucoup de satisfaction en tant qu'entraîneur"

Quel début des Canaris, et quels débuts pour Kevin Muscat, le T1 australien de STVV. Muscat a vu que son équipe était beaucoup plus enthousiaste que celle de Gand et beaucoup plus dominante.

L'Australien parlait beaucoup depuis son banc durant la rencontre. Donner des instructions, un juron en anglais envers l'arbitre... Dans un Stayen vide, cela s'est vite entendu. Muscat était bien sûr ravi de la performance de ses joueurs sur le synthétique. "Ce premier but après une minute était une très belle réalisation avec un joli espace créé et une belle finition. Ensuite, nous avons eu de belles occasions (grâce à Nakamura et Colidio, ndlr) en première mi-temps. Durant la pause, cela m'ennuyait que le score soit de 1-1. Colidio profitait d'une mauvaise communication dans l'arrière-garde gantoise pour offrir au STVV sa première victoire de la saison. "Mon groupe a accompli un travail considérable au cours des neuf dernières semaines. Je suis très heureux pour ces gars. L'esprit et l'énergie dont ils ont fait preuve, également sur le plan tactique, me donnent beaucoup de satisfaction", a conclu Muscat.