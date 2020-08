Jean Butez, titulaire face à son "ex" ... et un peu frustré

Jean Butez a donc disputé son premier match officiel pour l'Antwerp - assez commodément, face à son ancien club. Une soirée frustrante.

Peut-on dire que Jean Butez a fait un bon ou un mauvais match face à l'Excel Mouscron ? Peut-on même dire qu'il a fait un match moyen ? Rien de tout ça, et pour cause : l'ex-Hurlu ne peut rien contre le missile de son ancien équipier Marko Bakic. "À part ça, je ne crois pas qu'il touche un seul ballon", exagère un peu Ivan Leko. Butez a bien dû capter une frappe de Beni Badibanga, mais les arrêts qu'il avait effectués à l'échauffement étaient plus compliqués.

"Je suis mitigé. Oui, je suis content d'avoir fait mes débuts, qui plus est contre mon ancienne équipe, mais on perd deux points ce soir ... Et au final, je n'ai rien à faire", souffle un Butez peu enthousiaste après le match. "J"aurais rêvé d'autres débuts". Mais le nouveau portier de l'Antwerp aura au moins la satisfaction d'avoir été choisi par Leko. "On m'a présenté les choses comme ça : les trois gardiens seront en concurrence - Davor Matijas, moi et le nouveau venu iranien, Ali (Beiranvand, nda). J'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir ma place". Difficile pour Leko de le juger sur ce premier match ...