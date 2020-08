Il y avait un mur brugeois nommé Warleson ce samedi soir à Sclessin : "J'ai pu montrer ce que je pouvais apporter à l'équipe"

Le Brésilien a réalisé une prestation XXL face au Standard de Liège lors de sa première rencontre avec le Cercle de Bruges.

Le Standard de Liège s'est imposé par le plus petit écart contre le Cercle de Bruges (1-0), la faute à un manque de concrétisation mais aussi à cause du portier brugeois, Warleson. "C'était mon premier match avec le Cercle ce samedi soir et je suis content de ma prestation. J'ai pu montrer ce que je pouvais apporter à l'équipe", souligne le Brésilien à l'issue de la rencontre.

L'ancien joueur de l'Atlético Paranaense est arrivé en Belgique en février dernier juste avant la pandémie de coronavirus. "J'ai travaillé dur ces derniers mois pour tenter d'avoir ma chance", précise le gardien de but âgé de 23 ans avant d'évoquer la possible arrivée d'un nouveau concurrent nommé Thomas Didillon. "Ce n'est pas un problème, je sais de quoi je suis capable et la concurrence est bonne au sein d'un noyau", a conclu Warleson.