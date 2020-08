🎥 Un ancien joueur du Standard candidat au titre de plus beau but de Premier League avec Kevin de Bruyne

Parmi les neuf buts sélectionnés par la Premier League, il y en a deux de Kevin de Bruyne.

La Premier League a sélectionné neuf buts afin d'élire le plus beau but de la saison dans le championnat anglais. Et on y retrouve une ancienne connaissance de notre championnat puisque Moussa Djenepo fait partie des susceptibles lauréats.

Pour sa première saison en Premier League avec Southampton, l'ancien Rouche compte 18 titularisations pour deux buts et deux passes décisives. Il n'a cependant pas pu vivre une saison complète suite à quelques pépins physiques.

On retrouve, dans ces neuf buts, deux buts de Kevin De Bruyne qui pourrait aussi remporter le titre de meilleur but en Premier League en plus d'un éventuel titre de meilleur joueur.