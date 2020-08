🎥 La Pro League salue chaleureusement Jonathan David

Le feuilleton de l'été du football belge a pris fin ce mardi, mais on n'oubliera pas de sitôt le passage de Jonathan David par les pelouses belges.

Après plusieurs semaines de tractations et de discussions en coulisses, Jonathan David a fini par obtenir gain de cause. Il quitte La Gantoise après deux petites années qui lui auront permis d'éclore et de séduire l'Europe du foot.

On retiendra que c'est en Belgique que l'étoile du football canadien a pris son envol. Le compte Twitter de la Pro League a d'ailleurs décidé de saluer une dernière fois le nouveau Lillois avec quelques-uns des 30 buts et des 13 assists qu'il a marqués et distillés, en championnat, avec les Buffalos.