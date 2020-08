Mondial 2022 : les qualifications pour la zone Asie repoussées à 2021

Les qualifications de la zone asiatique pour le Mondial 2022 ont été repoussées en raison de la pandémie de coronavirus.

L'AFC et la FIFA ont conjointement décidé de reporter les qualifications pour le Mondial 2022 en zone asiatique, qui devaient débuter en octobre 2020 mais ne commenceront finalement qu'en 2021. "Animées par la volonté de protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des participants, la FIFA et l’AFC vont continuer de travailler en collaboration pour suivre la situation dans la région de près et trouver de nouvelles dates pour les matches de qualification concernés", a précisé la FIFA dans son communiqué.

Le Mondial 2022 se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.