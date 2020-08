Officiel : un ancien du Barça, Champion du Monde des clubs débarque à Eupen !

Les Pandas frappent un très gros coup sur le marché des transferts.

Adriano Correia débarque en Belgique. Le Brésilien de 35 ans arrive en provenance de l'Atletico Paranaense et rejoint la JPL et Eupen, après des passages à Séville, au Barça et au Besiktas.

Il a signé un contrat d’un an, un transfert qui porte la griffe du directeur sportif d'Eupen, Jordi Condom : "Pour Eupen, c’est un grand succès d’avoir pu signer un joueur comme Adriano Correia. Il compte parmi les joueurs les plus performants au niveau international et possède l’aura d’un champion. Avec ses qualités et son expérience, il apporte à notre équipe un atout supplémentaire. Nos jeunes joueurs vont beaucoup apprendre de lui et les supporters peuvent être heureux qu’Adriano Correia porte désormais le maillot d'Eupen. Avec lui et tous les joueurs de notre noyau nous allons tout faire pour réaliser la meilleure saison dans l’histoire du club", confiait ce dernier sur le site du club.

Le médian, qui peut également jouer arrière gauche, arrive avec un palmarès costaud et pas moins de 29 titres nationaux et internationaux : Champion d'Europe (Champions League avec le Barça, Coupe de l'UEFA avec le FC Séville), Champion d'Espagne à quatre reprises (Barcelone) et de Turquie, Supercoupe d'Europe, Copa del Rey et deux Coupes du Monde des clubs FIFA, entre-autres titres.