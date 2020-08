L'arrivée d'Adriano démontre les ambitions d'Eupen : "On peut viser le top 8"

Ce mercredi soir, la formation germanophone a officialisé la venue de l'ancien joueur du FC Barcelone et du FC Séville.

Présent en conférence de presse avant la rencontre contre le Club de Bruges dimanche, Benat San José a évoqué l'arrivée d'Adriano Correia au Kehrweg. "Honnêtement, oui j'étais un peu surpris au début. C'est un grand nom du football qui a gagné de nombreux trophées dont la Ligue des champions à deux reprises et le Mondial des clubs. Ce transfert prouve que le club travaille en coulisses et fait le maximum pour mettre sur pied une équipe compétitive. Eupen est ambitieux et nous voulons convaincre les joueurs d'adhérer à notre projet", a confié le technicien espagnol avant d'évoquer la polyvalence de sa nouvelle recrue expérimentée.

"Adriano peut jouer aussi en tant que back gauche que back droit. Il peut même jouer plus haut sur les ailes et aussi en tant que milieu de terrain, un joueur ultra complet. je ne sais pas s'il sera qualifié pour le match de dimanche, mais il est ultra fit. Je l'ai eu au teléphone mercredi et il était motivé à l'idée de venir. Il adore les challenges et veut partager son expérience et sa richesse footballistique", a conclu le coach des Pandas.

Benoit Poulain a aussi évoqué l'arrivée de l'ancien joueur du Barça. "J'étais surpris quand même. Content de voir arriver un joueur d'expérience et hâte de voir ce qu'il va apporter à l'équipe. Une énergie positive et les joueurs qui vont évoluer à ses côtés auront une motivation supplémentaire. Il va partager son vécu et nous faire progresser", a souligné le défenseur central.

"On m'avait dit qu'Eupen allait avoir des ambitions cette année. J'attendais de voir, et là depuis quelques jours, on constate que le club est ambitieux avec le recrutement de joueurs de qualité. Cela apporte une certaine pression qui va nous pousser à vouloir gagner plus de matchs. Et terminer ainsi plus haut que ce à quoi pouvait prétendre Eupen il y a encore quelques semaines. On peut viser le top 8", a conclu Poulain.