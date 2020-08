Six sur six pour le Beerschot après sa victoire contre Zulte Waregem

Les Anversois ont parfaitement débuté leur début de championnat après deux victoires en deux rencontres.

Le Beerschot effectue un retour réussi en Pro League. Après sa victoire 1-2 face à Ostende, les hommes d'Hernan Losada se sont imposés sur le score de 3-1 contre Zulte Waregem.

Les Rats ont ouvert le score dès la 32e minute de jeu grâce à Tissoudali. Mais les hommes de Dury sont revenus au score peu avant l'heure de jeu en seconde via Berahino. Mais l'Autrichien Holzhauser redonnait l'avantage au Beerschot à la 68e minute.

Le dernier quart d'heure de la rencontre a été perturbé par le temps orageux qui planait au Kiel. L'arbitre Bert Put a en effet renvoyé les acteurs au vestiaire pendant dix minutes suite aux éclairs dans le ciel.

Après la reprise du match, Holzhauser inscrivait le troisième et dernier but des Rats en toute fin de rencontre. Cette victoire permet au promu de prendre la tête du classement en compagnie de Charleroi grâce à ce beau six sur six.