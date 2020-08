Le Sporting Charleroi renvoie Chris Bedia en Ligue 2

De retour à Charleroi après une expérience mitigée à Troyes, Chris Bedia devrait finalement retourner en Ligue 2, du côté de Sochaux.

Comme le rapportait La Nouvelle Gazette en début de mois, Chris Bedia n'entre pas dans les plans de Karim Belhocine pour l'exercice 2020/2021 et ne sera donc pas conservé par le Sporting Charleroi cet été. Alors que des intérêts de plusieurs clubs belges pour l'attaquant ivoirien étaient annoncés, celui-ci se dirige finalement vers la France.

En effet, d'après les informations du Soir, le joueur de 24 ans devrait être prêté au FC Sochaux-Montbéliard cette saison. Qui plus est, selon le quotidien francophone, le natif d'Abidjan s'entraîne d'ores et déjà avec les Lionceaux. Pour rappel, le principal intéressé a déjà été prêté en Ligue 2 la saison dernière, à Troyes, avec qui il avait disputé 22 matchs et inscrit 3 buts en championnat.