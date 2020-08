Longue absence pour le capitaine du STVV?

Il n'a pas été en mesure de terminer la partie, dimanche soir, à Anderlecht.

Sale soirée pour les Trudonnaires, dimanche soir, au Lotto Park. Battu par le Sporting d'Anderlecht, le STVV a aussi perdu son capitaine. Blessé, Steve De Ridder a cédé sa place à Samuel Asamoah à 30 minutes du coup de sifflet final.

Et l'inquiétude était importante dans les rangs trudonnaires: le club craint une fracture de la clavicule qui pourrait priver Steve De Ridder de longues semaines de compétition (on évoque une absence de deux mois). Cette absence, si elle se confirme, s'ajoutera à celle d'Ibrahima Sory Sankhon, exclu dimanche soir, et qui n'échappera probablement pas à une suspension.