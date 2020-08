Ivan Leko sous le charme : "Avec deux ou trois Lamkel Zé sur le terrain, nous pourrions obtenir un résultat différent"

Après avoir avoir été très bon en finale de la Coupe, Didier Lamkel Zé a été mis sur le banc lors de la première journée de D1A. L'Antwerp a clairement manqué de créativité contre Mouscron et contre le Cercle de Bruges, il a eu sa chance dès le coup d'envoi et il n'a déçu.

Contre le Cercle de Bruges, Didier Lamkel Zé a été aligné sur le flanc gauche et a également rempli ses tâches plus défensives. Il a d'ailleurs aussi joué un grand rôle dans le but inscrit par Gerkens.

Selon Ivan Leko, Didier Lamkel Zé a été l'un de ses meilleurs joueurs dimanche. "Il a créé une menace et a respecté notre plan de match. Je ne vais pas mentir, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Antwerp. Avec deux ou trois Lamkel Zé sur le terrain, nous aurions pu obtenir un résultat différent", a expliqué l'entraîneur du matricule 1.

Pourtant, Leko a fait débuter l'un de ses meilleurs joueurs sur le banc contre Mouscron. "Pour bien jouer, il faut bien s'entraîner et cette semaine, il était bon à l'entraînement".