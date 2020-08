Kostas Laifis évoque ses ambitions et son avenir : "Le Standard, c'est ma maison"

L'international chypriote, qui fait partie des plus anciens du vestiaire dorénavant, entame sa cinquième saison chez les Rouches.

Konstantinos Laifis est prêt pour cette nouvelle saison. "Cette préparation estivale a été bonne et cela fait du bien de reprendre la compétition", explique le défenseur central qui affrontera le Cercle de Bruges avec le Standard ce lundi soir. "Je n'aime pas jouer un lunid, je préfère disputer un match le week-end, mais bon c'est ainsi", précise le Rouche.

Cette saison, seules les quatre premières équipes du championnat seront autorisées à disputer les playoffs 1. Le Standard devra donc faire mieux que sa cinquième place obtenue lors du dernier exercice. "Ce sera plus compliqué que les années précédentes, mais je ne me tracasse pas pour le top 4, le Standard sera en playoffs 1 et nous ferons bonne figure en Europa League. Nous devons avoir une bonne défense et un bloc solide", a prévenu l'ancien joueur de l'Olympiakos.

Laifis est l'un des plus anciens du vestiaire désormais. "Ma cinquième saison, je suis à la maison ici et je suis heureux. Le club me respecte et les supporters m'encouragent. Je me donne à fond, je suis toujours à 100% pour le Standard. Je ne pense pas à un départ même si tout est possible dans le monde du football", a expliqué le Chypriote avant d'évoquer une nouveauté depuis que Philippe Montanier occupe le banc des Rouches. "Le coach nous demande de parler français à l'entraînement. Je vais donc prendre des cours. Une langue difficile à parler, mais que je comprends quand même", a conclu Kostas Laifis.