Le coach d'Eupen à la fois triste et fier de ses troupes après la défaite contre le Club de Bruges

La formation germanophone a pris l'eau à domicile contre le Club de Bruges (0-4) dimanche après-midi lors de la deuxième journée de championnat.

Après son partage du côté d'OHL lors de la première journée de championnat, Eupen avait à coeur de confirmer face au Club de Bruges ce dimanche. Néanmoins, le champion de Belgique, pourtant dans le dur ces dernières semaines, s'est largement imposé au Kehrweg. "Nous sommes vraiment tristes car nous savons que nous aurions pu faire bien mieux", souligne Benat San José à l'issue de la rencontre. "Nous avons contrôlé une bonne partie de la rencontre mais nous avons commis des erreurs et n'avons pas été assez décisifs devant le but adverse. Néanmoins, je suis fier de mes joueurs car ils ont tout donné contre la meilleure équipe de Belgique", a déclaré le technicien espagnol.

La première période a été marquée par de fortes pluies. "Des conditions peu évidentes pour jouer, mais ça l'était pour les deux équipes. Néanmoins, nous aurions pu peut-être égaliser. Nous avions pourtant bien débuter ensuite la seconde période...", a précisé le coach des Pandas avant d'évoquer la titularisation d'Embalo en pointe de l'attaque. "Il est vrai que ce n'est pas sa position naturelle, mais il peut y évoluer et fait du bon boulot. Mais j'avoue que nous cherchons un buteur et que celui-ci va arriver dans les prochains jours. Leonardo Miramar ? Il récupère et se trouve dans la dernière ligne droite. On lui laisse du temps après sa grosse blessure", a conclu Benat San José.