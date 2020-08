Serie A : Un joueur de Waasland-Beveren en passe de rejoindre le promu Benevento

C'était dans l'air depuis un certain temps, mais il semblerait que le jeune Belge se dirige vers la Serie A.

Daam Foulon va quitter Waasland-Beveren et rejoindre la Serie A et Benevento Calcio, selon Het Niewsblad. Le défenseur âgé de 21 ans va signer un contrat de trois saisons avec le club dirigé par Filippo Inzaghi, champion de Serie B la saison dernière.

Waasland-Beveren va toucher un peu plus de 600.000 euros et a également négocié un pourcentage sur la revente. Foulon, qui avait quitté Anderlecht pour rejoindre Waasland durant l'hiver 2018, a disputé 47 matchs et effectué neuf assists avec les Waeslandiens.