(Exclusif) Pisté par Anderlecht l'été dernier, Papiss Cissé ne ferme pas la porte aux Mauves : "J'avais trop envie de venir"

Le serial buteur sénégalais avait failli rejoindre le Parc Astrid en toute fin de mercato estival la saison dernière. Mais il est finalement resté en Turquie où il a empilé les buts avec Alanyaspor.

Papiss Cissé a été l'auteur d'une très grosse saison avec Alanyaspor où il a planté 22 buts en championnat et 4 en Coupe. Deuxième meilleur buteur de Süper Lig, il a été l'un des principaux artisans de la meilleure saison du club turc. "Nous avons réalisé un magnifique exercice avec cette cinquième place et cette finale de Coupe. La meilleure saison de l'histoire d'Alanyaspor qui disputera l'Europa League", nous confie le buteur âgé de 35 ans. "Nous avons connu un petit creux mais nous nous sommes vite rattrapés. Un travail d'équipe qui nous a permis de terminer devant Fenerbahçe et Galatasaray", a souligné l'ancien joueur de Newcastle.

Lors de l'exercice 2018-2019 Cissé avait planté 16 roses, cette saison ce fut 22 buts marqués en Süper Lig. "Une belle saison, je suis vraiment content, mais je sais que je peux faire mieux. Je ne suis jamais satisfait et je cherche toujours à m'améliorer", ajoute le joueur en fin de contrat.

Libre de signer gratuitement où il le désire, l'international sénégalais (37 capes et 17 buts) cherche un nouveau challenge. "Je discute avec plusieurs clubs dont le Besiktas. Je suis fit, et en attendant, je m'entretiens pour garder la forme. Anderlecht ? J'ai failli signer chez les Mauves l'été dernier. Le projet m'intéressait vraiment et j'avais trop envie d'y aller, mais Alanyaspor n'a pas voulu au dernier moment car ils n'avaient trouvé personne pour me remplacer. Finalement je suis resté en Turquie et j'ai tourné la page", précise le serial buteur qui ne dirait pas non au Sporting cet été.

"Oui, j'ai appris que Vincent Kompany était devenu le coach de l'équipe. Je me rappelle de mes duels avec lui lorsqu'il évoluait à City et moi à Newcastle. Je venais de faire le malin avec 2 voire 3 contrôles orientés puis il m'a bloqué direct. L'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Premier League. Si Anderlecht vient frapper à ma porte ? Je suis ouvert, oui. Je peux partager mon expérience et marquer des buts. Avec les années, je sais comment je dois faire pour tirer avantage de chaque situation dangereuse dans le rectangle. Il y a deux semaines, je suis passé par Bruxelles, et mon beau-frère et mon fils m'ont dit que ce serait bien si je signais à Anderlecht. Cela me permettrait d'être ainsi plus proche de ma famille qui habite à Manchester", a conclu Papiss Cissé