Victor Vazquez évoque le niveau de la D1A et la lourde défaite du Barça

Le meneur de jeu a fait son retour en Belgique quatre ans après avoir quitté le Club de Bruges. Il est la onzième recrue eupenoise durant cet mercato estival.

Présenté à la presse ce mercredi, Victor Vazquez a expliqué les raisons de son arrivée à Eupen (à lire ICI). L'Espagnol est content de retrouver un championnat qu'il connait bien mais le trentenaire ne vient pas se la couler douce chez les Pandas. "Ma fin de carrière n’est pas proche et on ne prend pas sa retraite à 33 ans. Moi, je me sens bien et j'espère être rapidement dans la sélection du coach", a souligné l'ancien joueur du Club de Bruges.

À Bruges entre 2011 et 2016, Victor Vazquez avait ensuite rejoint le Mexique, la MLS et le Qatar. "Le championnat belge a bien évolué et progressé ces dernières années. Le niveau est meilleur désormais et de plus en plus de joueurs talentueux et bourrés de qualités évoluent ici. Regardez le Club de Bruges, ils sont impressionnants. Ces trois dernières années, ils ont été monstrueux et ont remporté deux titres", a lâché l'ancienne Gazelle.

Formé au Barça, le milieu offensif a été interrogé concernant la lourde défaite en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-8). "Je suis toujours en contact avec Piqué, Busquets et aussi Xavi et Iniesta même s'ils n'évoluent plus en Catalogne. Je n’ai pas envoyé de message concernant cette défaite car leurs réponses n’auraient pas été agréables à lire comme vous pouvez vous en douter. Personne ne s’attendait à vivre pareille situation. Mais c’est le football, il faut savoir oublier et repartir de zéro", a conclu Victor Vazquez.