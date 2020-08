Le Sporting Charleroi confronté à deux demandes de départ

Peu utilisés par Karim Belhocine la saison dernière, David Henen et Gaëtan Hendrickx souhaiteraient quitter le club carolo.

Malgré les bons résultats obtenus par le Sporting Charleroi la saison dernière et lors des deux premières journées de championnat, les choix de Karim Belhocine pourraient avoir des conséquences néfastes sur l'effectif des Zèbres. En effet, deux joueurs envisageraient de quitter l'équipe cet été.

D'après les informations de La Dernière Heure, en manque de temps de jeu ces derniers mois, David Henen et Gaëtan Hendrickx seraient de plus en plus tentés par un départ. Dans le cas du premier, la direction du club carolo pourrait choisir de le prêter à une formation du milieu de tableau en Pro League afin qu'il s'aguerrisse. En ce qui concerne le second, le RSCC apprécie son profil et souhaiterait le conserver.

Pour rappel, lors de l'exercice 2019/2020, l'international togolais (1 cape) a seulement disputé 447 minutes sous la tunique du Sporting tandis que le milieu de terrain de 25 ans n'a eu le droit qu'à 231 minutes de jeu toutes compétitions confondues. De faibles utilisations qui alimenteraient le désir des deux joueurs d'aller voir ailleurs...