Un média espagnol livre une anecdote intéressante sur Romelu Lukaku

En analysant la finale d'Europa League de ce vendredi entre l'Inter et Séville, le média espagnol Mundo Deportivo est revenu sur la période durant laquelle Romelu Lukaku aurait pu rejoindre l'Atletico Madrid.

Ce vendredi, en cas de victoire face à Séville, Romelu Lukaku pourrait remporter son premier trophée avec l'Inter. Le Diable Rouge vit la meilleure saison de sa carrière avec les Intéristes (33 buts toutes compétitions confondues) et, inévitablement, tous les regards seront braqués sur lui dans cette finale.

Lors de la préface de la rencontre Séville-Inter, le média espagnol Mundo Deportivo a livré une anecdote plutôt intéressante à propos de Big Rom. En 2014, l'Atlético Madrid vivait une saison fantastique avec notamment une finale de Ligue des Champions. Les Rojiblancos pouvaient compter sur la grande forme de Diego Costa qui avait inscrit 36 buts cette saison-là.

L'attaquant espagnol intéressait Chelsea et à l'époque, l'Atletico s'était déjà mis à la recherche d'un remplaçant. Les scouts du club espagnol pensaient à recruter ... Romelu Lukaku, auteur d'une belle saison en prêt du côté d'Everton avec seize buts. Alors que le transfert était en bonne voie, le staff technique du club a finalement décidé de miser sur un attaquant d'expérience en recrutant Mandzukic. Au plus grand regret de Diego Simeone quand on voit la trajectoire actuelle de Big Rom.