Philippe Clement heureux de retrouver le Beerschot : "C'est là où tout a commencé pour moi"

Ce dimanche, les Brugeois affrontent le Beerschot dans une rencontre qui s'annonce spéciale pour Philippe Clément. En effet, l'entraîneur des Blauw en Zwart a débuté mais a aussi terminé sa carrière du côté du Beerschot.

Ce sera le jour des retrouvailles ce dimanche entre le Beerschot et Philippe Clement. L'entraîneur brugeois va affronter le club où il a débuté sa carrière de joueur porfessionnel : "C'est l'équipe où tout a commencé pour moi. J'y ai débuté ma carrière de joueur mais c'est aussi là que je l'ai terminée", explique Clement en conférence de presse.

"C'est un match très spécial pour moi et je m'y attendais. Mes amis d'enfance sont des grands supporters du Beerschot et certains sont abonnés depuis plus de 30 ans. Ils espérent que je sois gentil ce dimanche avec eux, mais ce n'est pas dans mon tempérament."