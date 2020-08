Quel favori pour la finale d'Europa League ?

Adversaires ce soir en finale de l'Europa League, Séville et l'Inter Milan se disputeront le titre. Quelle équipe est favorite ?

Ce vendredi soir, à partir de 21h, au RheinEnergieStadion de Cologne, le FC Séville et l'Inter Milan disputeront la finale de l'Europa League. Une confrontation qui s'annonce alléchante entre deux formations habituées des sommets européens. Entre un Séville, roi de la C3, et un Inter revitalisé par Antonio Conte, quel est le favori ?

Séville, presque à domicile ?

Le club andalou est, sans aucune contestation possible, le spécialiste de l'Europa League. En effet, les Sevillistas ont remporté la C3 à cinq reprises sur les quatorze dernières éditions, dont trois fois de suite entre 2014 et 2016. Par conséquent, les Blanquirrojos connaissent parfaitement la compétition et possèdent dans leurs rangs des joueurs qui l'ont déjà gagné plusieurs fois à l'image de Jesus Navas et Ever Banega, ce qui devrait leur procurer un avantage certain.

Ces dernières années, cette expérience de l'Europa League leur a souvent permis de glaner des succès inattendus face à des équipes jugées plus fortes. À cet égard, on peut relever la victoire surprise face à Liverpool (3-1) en finale en 2016 ou même celle en demi face à Manchester United il y a quelques jours (2-1). De manière assez inexplicable, les sévillans semblent jouer sur leur terrain lorsqu'il s'agit de la C3.

Un Inter qui a soif de titres

Double vainqueur de l'Europa League en 1994 et 1998, l'Inter Milan n'a plus gagné la compétition depuis plus de 20 ans. Plus largement, les Nerazzurri sont à la recherche de leur premier trophée depuis 2010/2011, saison durant laquelle ils avaient alors remporté la Coupe d'Italie. Revitalisé par Antonio Conte en 2019/2020, le club milanais a longtemps fait jeu égal avec la Juventus Turin dans la course au Scudetto avant de finalement échouer à la seconde place, à seulement un point de la Vieille Dame. C'est donc un Inter Milan revanchard et affamé qui abordera cette confrontation face à Séville.

Romelu Lukaku, le facteur X

Si le FC Séville est l'équipe spécialiste de la compétition, le club interiste compte dans des rangs un joueur à qui la C3 ne cesse de sourir. En effet, Romelu Lukaku a déjà établi deux nouveaux records dans la compétition cette saison puisqu'il est devenu le joueur à avoir marqué lors du plus grand nombre de matchs consécutifs en Europa League (10 matchs) mais aussi le meilleur buteur belge du tournoi (19 buts).

Plus largement, l'ancien joueur de Manchester United a l'occasion de rentrer dans l'histoire de l'Inter Milan ce soir. L'international belge pourrait égaler le record de buts inscrits par Ronaldo sur une seule saison avec le club lombard. Lors de l'exercice 1997/1998, le Brésilien avait marqué 34 buts toutes compétitions confondues avec les Nerazzurri, contre 33 jusqu'à présent pour Big Rom. Auteur d'excellentes performances depuis son arrivée en Italie, l'attaquant formé à Anderlecht sera l'atout n°1 de l'Inter face au club espagnol.

Focus sur l'effectif : avantage Inter ?

En ce qui concerne les dynamiques des deux équipes il est difficile d'en tirer des conclusions. En effet, si Séville s'est montré convaincant depuis le restart en Liga, leurs deux dernières performances en C3 face à Wolverhampton puis face à Manchester United se sont avérées plutôt décevantes. À l'inverse, malgré quelques difficultés en fin de saison en championnat (défaites face à Bologne, match nul face à Vérone), l'Inter s'est nettement défait de Getafe (2-0) et de Leverkusen (2-1) en huitième et en quart avant d'écraser le Shakhtar lundi soir en demi-finale (victoire 5-0).

En ce qui concerne la qualité des effectifs, les Nerazzuri semblent être les mieux lotis. En effet, outre son arrière-garde solide (De Vrij, Skriniar, Bastoni), l'Inter peut compter sur un entre-jeu performant (Brozovic, Barella) et un duo d'attaque efficace (Lukaku et Lautaro Martinez ont inscrit 54 buts à eux deux en 2019/2020). En revanche, devant, le FC Séville éprouve plus de difficultés. En effet, les hommes de Julen Lopetegui s'en remettent souvent à Lucas Ocampos pour faire la différence et n'ont pas véritablement d'attaquants efficaces (réunis, Vazquez, Suso, Munir, En-Nesyri et de Jong comptent 37 buts toutes compétitions confondues). En revanche, les Sevillistas pourront compter sur la créativité d'Ever Banega au milieu et sur les apports de leurs latéraux dans les couloirs. Défensivement, la paire Jules Koundé-Diego Carlos offre satisfaction mais elle est apparue plus en difficultés face au Red Devils dimanche dernier. Le défenseur brésilien reste notamment sur deux penaltys provoqués sur ses deux derniers matchs joués.

En somme, il est difficile de dégager un favori clair à moins de 24h du coup d'envoi de la rencontre. En effet, si les Andalous pourront compter sur leur expérience de la compétition et les coups d'éclats de Lucas Ocampos pour l'emporter, l'Inter Milan pourra de son côté miser sur sa défense de fer (meilleur défense de Serie A en 2019/2020) et sur un Romelu Lukaku en feu.