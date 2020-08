Après l'Antwerp, c'est au tour de Malines d'être surpris par le Cercle de Bruges

Ce samedi, les Vert et Noir sont allés s'imposer Derrière les Casernes lors de la troisième journée de Jupiler Pro League (2-3).

Après une défaite par le plus petit écart à Sclessin face au Standard de Liège (1-0), le Cercle de Bruges vient d'enchaîner avec deux victoires. Une contre l'Antwerp le week-end dernier (2-1) et l'autre au KV Malines ce samedi (2-3).

C'est pourtant le KaVé qui a dominé l'entierté de la première période et qui a même ouvert le score via Togui (37e), 1-0. Les Malinois, qui auraient pu doubler la mise, s'en mordront les doigts en seconde période. Les Brugeois renverseront la rencontre en trois minutes. Ugbo égalisera (54e) avant de voir Hotic (57e) permettre au Cercle de prendre les commandes de la partie, 1-2. Mais les Sang et Or réagiront rapidement et reviendront via Vranckx (64e), 2-2.

Mais à moins de dix minutes de la fin du match, Somers parviendra à offrir la victoire aux Vert et Noir (80e), 2-3.