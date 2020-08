Romelu Lukaku sort du silence après la défaite face à Séville : "Cette expérience me rendra plus fort"

Héros malheureux de la finale de C3 perdue vendredi soir face à Séville, absent de la remise des médailles, Romelu Lukaku est sorti du silence.

Touché par la défaite de son équipe face à Séville en finale de l'Europa League vendredi dernier, Romelu Lukaku s'était éclipsé durant la cérémonie de remise des médailles et ne s'était pas exprimé depuis. Pour rappel, outre son but historique sur l'ouverture du score, ce dernier avait ensuite été l'auteur d'un but contre son camp qui avait permis au club andalou de l'emporter.

Finalement, l'international belge est sorti du silence ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. En effet, dans un message publié sur son compte Instagram, le Diable Rouge est brièvement revenu sur la rencontre et a tenu à remercier les fans de l'Inter pour leur soutien. Récemment, ces derniers ont même créé un hashtag (#WeLoveYouRom) pour témoigner leur affection envers l'ancien joueur de Manchester United.

"Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi-même. Cette année, en tant qu'équipe, nous avons beaucoup grandi ensemble et c'est un honneur de représenter un club que j'aime depuis que je suis enfant. Oui, ce qui s'est passé en finale m'a énervé, mais je vais me battre. Je n'ai jamais eu la vie facile, comme beaucoup d'entre vous le savent, et cette expérience me rendra plus fort. Une chose est sûre, l'Inter n'est pas morte et cette expérience nous rendra meilleurs en tant qu'équipe ! Il y a de l'unité et nous allons dans la bonne direction. Aux fans, je tiens à vous remercier pour votre soutien à chaque match, à domicile ou à l'extérieur, je vous aime. J'apprécie les messages que j'ai reçus. Nous reviendrons. Sempre forza Inter (Allez l'Inter, ndlr)."