Officiel : Arsenal annonce les transferts définitifs de deux joueurs

Arsenal a annoncé les transferts définitifs de Cédric Soares (28 ans) et de Pablo Mari (26 ans). Le défenseur portugais était prêté jusque-là par Southampton, tandis que que son coéquipier espagnol était cédé temporairement par Flamengo.

"Nous sommes parvenus à un accord avec Pablo Mari et Cedric Soares pour qu'ils soient définitivement transférés au club. Les deux joueurs nous ont rejoint sous forme de prêt en janvier dernier, et après avoir impressionné sur et en dehors du terrain au cours des huit derniers mois, toutes les parties ont convenu de rendre leurs transferts définitif", indique le communiqué des Gunners.

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.