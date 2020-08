Ruud Vormer tire la sonnette d'alarme: "Je suis inquiet"

Les Brugeois se demandent ce qui leur arrive. Les champions en titre ne trouvent plus le chemin des filets et semblent de plus en plus fébriles en défense. Une situation qui inquiète un peu le capitaine de l'équipe.

Ruud Voormer a été ce dimanche l'un des seuls Brugeois a vouloir secouer un peu le cocotier à certains moments de la rencontre. Le Hollandais, en bon capitaine, a souvent montré l'exemple surtout quand les Brugeois semblaient en plein doute. "Nous marquons trop peu", a déclaré le Hollandais. "Je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions, mais cela n'est pas rentré.Puis il y a le premier but qui tombe. Je pense qu'après il y a une faute de main dans le rectangle. Mais soit..." Notre début de saison n'est pas assez bon Pour Vormer, les deux défaites à domicile sont aussi dûes aux conditions actuelles: "C'est certain que les supporters nous manquent et ils peuvent faire la différence. Mais il faut aussi dire que notre début de saison n'est pas assez bon, mais le chemin est encore long. Je suis tout de même un peu inquiet, car deux défaites à domicile ce n'est pas dans nos habitudes."