L'Europe attend Julien Celestine: "On sera outsiders, mais on n'aura rien à perdre"

Si les clubs belges;le Standard, Charleroi (C3) et Gand (C1) seront concernés; ont encore un peu de temps devant eux, de nombreux clubs s'apprêtent à lancer leur saison européenne cette cemaine et c'est le cas des Lettons de Valmiera, qui abritent l'ancien défenseur du Sporting de Charleroi, Julien Celestine.

Alors que le Final 8 de l’Europa League 2019-2020 s’est ponctué vendredi, les premiers tours préliminaires de l’édition suivante ont, eux, déjà débuté. Avec d’anciens pensionnaires du championnat de Belgique en action, dont Julien Celestine, qui disputera le premier match européen de sa carrière ce jeudi.

Le Lech Poznan, pour une première européenne

Avant qu’il ne signe en Lettonie et qu’il ne rejoigne son nouveau club en février dernier, le Valmiera FK avait pris la quatrième place de la Latvian Higher League fin 2019, s’assurant ainsi la première qualification de son histoire pour les tours préliminaires de l’Europa League.

Et, alors que le championnat 2020 a commencé en juin, c’est ce jeudi que Julien Celestine fera ses premiers pas sur la scène européenne, sur la pelouse du Lech Poznan. Une rencontre que le défenseur central français attend, forcément, avec une certaine impatience. "C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint ce club", nous confiait-il la semaine dernière.

"Motivés comme jamais"

Et si les Polonais du Lech Poznan, plus expérimentés sur la scène européenne et à domicile, seront les incontestables favoris de cette confrontation unique (en raison de la crise sanitaire, les tours préliminaires ne se jouent pas en aller-retour cette saison) l’ancien Zèbre et ses partenaires ne partent pas battus d’avance: "C’est clair qu’on a le statut d’outsiders, mais justement, on aura rien à perd", lance Julien Celestine.

"Ce sera un match difficile, mais on est motivés comme jamais. Le Lech Poznan devra se débarrasser de onze lions et même plus", insiste-t-il. D’autant que Valmiera et le Français arrivent lancés. "On aura déjà 16 matchs dans les jambes alors qu’eux, viennent seulement de reprendre. Je pense que c’est un avantage d’aborder ce genre de match avec le rythme de la compétition. Tout est possible", conclut-il. Rendez-vous jeudi soir, en Pologne, pour en avoir le cœur net.