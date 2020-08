De Charleroi au championnat letton et à l'Europa League, les ambitions de Julien Celestine

À 23 ans, Julien Celestine s'est lancé dans une nouvelle aventure en Lettonie, l'été dernier. Et si ce nouveau défi n'a finalement officiellement débuté qu'en juin, l'ancien Carolo prend du plaisir avec une équipe qui, il l'affirme, "concurrencerait sans problème des formations de D1B"...

Formé en partie à Toulouse, c’est avec le Sporting de Charleroi que Julien Celestine avait découvert le football belge. Arrivé en 2016, il est resté deux ans au Mambourg, avant de passer par le RWDM et Visé. Jusqu’à ce début d’année, où il a opté pour la Lettonie et un départ vers Valmiera.

"Une belle expérience de vie"

"Le coach de Valmiera cherchait un défenseur avec mon profil: dur sur l’homme, solide dans les duels et avec un bon pied gauche à la relance. Je me suis dit que c’était le moment d’y aller", souffle l’ancien Zèbre, qui a donc accepté l’offre du club letton. "J’avais des relations avec quelques clubs européens, notamment en Belgique, en Italie ou en France, mais avec l’Europa League à jouer, c’était une opportunité à saisir et c’est pour ça que j’ai signé là-bas."

Quelques mois plus tard, Julien Celestine ne regrette pas son choix, au contraire. Même s’il a fallu s’adapter à une toute nouvelle vie. "Tout était nouveau pour moi. Il y a la barrière de la langue, la météo, il faisait très froid quand je suis arrivé... Mais je suis un guerrier et ça ne m’a pas posé de problème. C'est aussi une belle expérience de vie que de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture", insiste Julien Celestine.

Un retour en Belgique en fin d'année? "Pas impossible"

Le Français s’est par ailleurs tout de suite imposé dans l'effectif de Valmiera. Depuis la reprise du championnat, il a tout joué et lutte avec son club, qui occupe la troisième place du championnat après 15 journées, pour conquérir un second ticket européen consécutif. "C’est l’objectif du club, on veut jouer le haut, il y aura aussi la Coupe et, évidemment, notre premier match d’Europa League la semaine prochaine, contre Poznan. C’est un club ambitieux et c’est aussi ça qui m’a séduit dans ce projet."

Pourtant, et s’il se plaît bien en Lettonie, où les matchs s’enchaînent à vitesse grand V ("on joue tous les trois ou quatre jours depuis mi-juin", confirme-t-il), Julien Celestine n’exclut pas la possibilité d’un retour par ici dans les prochains mois. "Plusieurs clubs européens ont déjà montré un intérêt manifeste et ce n’est pas impossible, mais ce ne sera sans doute pas avant le mercato hivernal", conclut le défenseur central qui, à 23 ans, va d’abord se concentrer sur ce défi qui vient de commencer avec son nouveau club.